Встроенные эйрбеги призваны спасать мотоциклистам жизненно важные органы и конечности.

С начала 2000-х многие компании работают над тем, чтобы внедрить технологию подушек безопасности в мире мотоциклов. Honda, например, начала работу над подушками, установленными на мотоциклах, еще в 1990 году, Spidi в 2004-2012 годах выпускала куртку с подушкой безопасности, которая разворачивалась через привязанный рипкорд. Что имеем на сегодня?

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Dainese и Alpinestars, среди прочих, сегодня предлагают совершенную защиту верхней части корпуса воздушными подушками с датчиками, вместо прежних кордов. Но, хотя серьезные травмы часто случаются в верхней части тела, самые распространенные – в ногах. И только сейчас мы начинаем слышать о мотоциклетных штанах, оборудованных подушками безопасности.

По меньшей мере две разновидности сейчас находятся в разработке. Airbag Inside Sweden AB работал над набором джинсов, оборудованных подушками безопасности, для которых они создали рабочий прототип, используя систему кордовых привязок. Компания работает с исследователями из Университета Уппсалы над созданием сенсорной системы, но вы можете увидеть это в коротком видео ниже, в котором, похоже, генеральный директор падает на пол в забавной попытке продемонстрировать эффективность устройства.

Компания планирует продавать их в США и Европе в различных стилях под названием Mo'Cycle, но ждет, пока получит 1000 электронных писем, перед тем, как начать кампанию краудфандингом на Kickstarter, чтобы запустить их в производство. Вы можете попасть в этот список на сайте airbagjeans.com, чтобы получить себе один из первых образцов таких джинсов.

Другой тип воздушной защиты – это французские наштанники CX Air Dynamics. Как и в джинсах Mo'Cycle, в наштанниках CX нужно иметь при себе газовый баллончик для эйрбегов размером с небольшую бутылку. И то, и другое не выглядит особенно комфортно, но по крайней мере CX может заставить людей думать, что вы рады их видеть.

Наштанники CX уже доступны для заказа на французском краудфандинговом сайте Kiss Kiss Bank Bank. Сейчас покупатели получают 25-процентную скидку на розничную цену в 500 евро (375 евро), а первые свои заказы смогут получить в марте 2021 года. Есть только три размера (XS/S, M/L и XL/XXL), но талия на липучках, поэтому там есть определенное регулирование.