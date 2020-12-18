Вбудовані ейрбеги покликані рятувати мотоциклістам життєво важливі органи й кінцівки.

З початку 2000-х багато компаній працюють над тим, щоб впровадити технологію подушок безпеки у світ мотоциклів. Honda, наприклад, розпочала роботу над подушками, встановленими на мотоциклах, ще в 1990 році, Spidi у 2004-2012 роках випускала куртку з подушкою безпеки, яка розгорталася через прив'язаний рипкорд. Що маємо на сьогодні?

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Dainese та Alpinestars, серед інших, сьогодні пропонують досконалий захист верхньої частини корпусу повітряними подушками з датчиками, замість колишніх кордів. Але, хоча найсерйозніші травми часто трапляються у верхній частині тіла, найпоширеніші – в ногах. І лише зараз ми починаємо чути про мотоциклетні штани, обладнані подушками безпеки.

Щонайменше два різновиди наразі перебувають в розробці. Airbag Inside Sweden AB працював над набором джинсів, обладнаних подушками безпеки, для яких вони створили робочий прототип, використовуючи систему кордових прив’язок. Компанія працює з дослідниками з Університету Уппсали над створенням сенсорної системи, але ви можете побачити це в короткому відео нижче, в якому, схоже, генеральний директор падає на підлогу в кумедній спробі продемонструвати ефективність пристрою.

Компанія планує продавати їх у США та Європі в різних стилях під назвою Mo'Cycle, але чекає, поки отримає 1000 електронних листів, перед тим, як розпочати кампанію краудфандінгу на Kickstarter, щоб запустити їх у виробництво. Ви можете потрапити до цього списку на сайті airbagjeans.com, щоб отримати собі один із перших зразків таких джинсів.



Інший тип повітряного захисту – це французькі наштанники CX Air Dynamics. Як і у джинсах Mo'Cycle, у наштанниках CX потрібно мати при собі газовий балончик для ейрбегів розміром з невелику пляшку. І те, і інше не виглядає особливо комфортно, але принаймні CX може змусити людей думати, що ви раді їх бачити.



Наштанники CX вже доступні для замовлення на французькому краудфандінговому сайті Kiss Kiss Bank Bank. Зараз покупці отримують 25-відсоткову знижку на роздрібну ціну в 500 євро (375 євро), а перші свої замовлення зможуть отримати у березні 2021 року. Є лише три розміри (XS/S, M/L та XL/XXL), але талія на липучках, тому там є певне регулювання.