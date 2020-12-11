Небезпеку подібних розв’язок розуміє майже кожен водій. Але експерти компанії «А+С» взялися змоделювати дорожні ситуації і обґрунтувати небезпеку такого типу розв’язок у цифрах.

Наразі триває будівництво нового автошляху першої категорії Дніпро – Решетилівка (Н-31), а ділянка траси, що прокладена в обхід сіл Петриківки та Лобойківки, вже відкрита для руху.

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Увагу водіїв, інженерів та усіх небайдужих привернули дві розв’язки поблизу селища Петриківка, як об’єктів підвищеної небезпеки.

У “А+С” взялись перевірити, чи дійсно все настільки погано. Для цього у програмному середовищі PTV Vissim було змодельовано роботу однієї з розв’язок при чотирьох розрахункових сценаріях.

Відео імітаційного моделювання розв’язки “розірване кільце” при різних сценаріях

За допомогою методу оцінки безпеки дорожнього руху – SSAM – на основі даних щодо траєкторій руху з моделей PTV Vissim проведено аналіз безпеки руху в межах вузла. За методологією оцінки безпеки руху SSAM конфліктом вважається ситуація, при якій два користувачі дороги зіткнуться, якщо не здійснять ніяких заходів.

При сценарії 1 на перетині може виникати до 5 конфліктів-перетинів за годину. Тобто, кожні 12 хвилин відбуватиметься ситуація, в якій здоров’я та життя людей буде залежати лише від реакції двох водіїв. При сценарії 3, в якому інтенсивність збільшується вдвічі, уже отримуємо 25 потенційних конфліктів за годину. Тобто спостерігається навіть не лінійне збільшення конфліктів пропорційно зростанню інтенсивності, а експоненціальне.

Очевидно, що під час складення протоколу про ДТП поліцейські будуть визначати винуватця серед двох водіїв. Але справжніх винуватців більшості таких ситуацій не буде на місці, адже це ті хто спроектували таку інфраструктуру та прийняйняли її в експлуатацію.