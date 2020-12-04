Вартість “середнього ремонту” доріг в Україні зросла удвічі, хоча ціни на матеріали впали.

У 2020 було збудовано на 20% менше нових доріг ніж у 2019, всього 14,35 км нового будівництва. Про це йдеться в аналізі CoST (Infrastructure Transparency Initiative) – всесвітня ініціатива з прозорості інфраструктури.

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Дорожніми фахівцями у 2020 році було проведено 14,35 км нового будівництва, 77,29 км реконструкції, 449,7 км капітального ремонту, а основний масив робіт – 4395,4 км поточного середнього ремонту (частина з них буде виконуватись більше 1 року).

Будівництво та реконструкція виконуються у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Навища ціна на кілометр доріг спостерігається на Дніпропетровщині.

За розрахунками CoST Україна у 2020 році середня вартість 1 км нового будівництва склала 90,2 млн грн, що на 14,3% менше, ніж аналогічний показник 2019 року. Вартість реконструкції у середньому зменшилася на 44,7% і склала 36 млн грн, капітального ремонту – 25,184 млн грн (+4%).

Водночас у CoST вказують, що в середньому вартість 1 км поточного середнього ремонту у 2020 році зросла у 2 рази у порівнянні з минулим роком. Хоча при цьому вартість основних матеріалів, які використовуються у дорожньому будівництві, практично не змінилась.

CoST (Infrastructure Transparency Initiative) – всесвітня ініціатива з прозорості інфраструктури із секретаріатом у м. Лондон (Велика Британія), що покликана забезпечувати прозорість та підзвітність будівництва, яке здійснюється за рахунок публічних коштів. Ініціатива об’єднує представників влади, громадськості і бізнесу в багатьох країнах світу. Міністерство інфраструктури України активно співпрацює з CoST Ukraine у відкритті даних транспортної галузі.