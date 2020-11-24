Мінцифри до липня 2024 року планує покрити високошвидкісним інтернетом усі дороги національного значення.

Міністерство цифрової трансформації спільно з найбільшими мобільними операторами до 2024 року планує покрити високошвидкісним інтернетом усі дороги національного значення.

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Про це сказав віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"У нас ціль, ви чули, до 95% території України покрити (високошвидкісним інтернетом - ред.) до 2024-2025 років, але ми хочемо у наступному році сфокусуватися на покритті доріг, трас, це дуже важливо, тому що поки що ми покриваємо маленькі селища, містечка, міста у нас залишається проблема стратегічних трас і розвивати цифрову державу без цього також неможливо", - сказав Федоров.

Відтак, у презентації Міністерства цифрової трансформації сказано, що до 1 січня 2023 року планується покрити високошвидкісним інтернетом усі міжнародні дороги, а до 1 липня 2024 - усі дороги національного значення.