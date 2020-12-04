Стоимость "среднего ремонта" дорог в Украине выросла вдвое, хотя цены на материалы упали.

В 2020 было построено на 20% меньше новых дорог чем в 2019, всего 14,35 км нового строительства. Об этом говорится в анализе CoST (Infrastructure Transparency Initiative) – всемирная инициатива по прозрачности инфраструктуры.

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Дорожными специалистами в 2020 году было проведено 14,35 км нового строительства, 77,29 км реконструкции, 449,7 км капитального ремонта, а основной массив работ – 4 395,4 км текущему среднему ремонту (часть из них будет выполняться более 1 года).

Строительство и реконструкция выполняются в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Черниговской областях. Самая высокая цена на километр дорог наблюдается в Днепропетровской области.

По расчетам CoST Украины в 2020 году средняя стоимость 1 км нового строительства составила 90,2 миллиона грн, что на 14,3% меньше, чем аналогичный показатель 2019 года. Стоимость реконструкции в среднем уменьшилась на 44,7% и составила 36 млн грн, капитального ремонта – 25,184 миллиона грн (+4%).

В то же время в CoST указывают, что в среднем стоимость 1 км текущего ремонта в 2020 году выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Хотя при этом стоимость основных материалов, используемых в дорожном строительстве, практически не изменилась.

CoST (Infrastructure Transparency Initiative) – всемирная инициатива по прозрачности инфраструктуры с секретариатом в г. Лондон (Британия), которая призвана обеспечивать прозрачность и подотчетность строительства, осуществляемого за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса во многих странах мира. Министерство инфраструктуры Украины активно сотрудничает с CoST Ukraine в открытии данных транспортной отрасли.