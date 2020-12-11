Опасность подобных развязок понимает почти каждый водитель. Но эксперты компании «А+С» взялись смоделировать дорожные ситуации и обосновать опасность такого типа развязок в цифрах.

Сейчас продолжается строительство новой автодороги первой категории Днепр – Решетиловка (Р-31), а участок трассы, проложенной в обход сел Петриковки и Лобойковка, уже открыта для движения.

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Внимание водителей, инженеров и всех неравнодушных привлекли две развязки вблизи поселка Петриковка, как объектов повышенной опасности.

В “А+С” взялись проверить, действительно ли все настолько плохо. Для этого в программной среде PTV Vissim была смоделирована работа одной из развязок при четырех расчетных сценариях.

Видео имитационного моделирования развязки "Разорванное кольцо" при различных сценариях

С помощью метода оценки безопасности дорожного движения – SSAM – на основе данных относительно траекторий движения с моделей PTV Vissim проведен анализ безопасности движения в пределах узла. По методологии оценки безопасности движения SSAM конфликтом считается ситуация, при которой два пользователя дороги столкнутся, если не предпримут никаких мер.

При сценарии 1 на пересечении может возникать до 5 конфликтов-пересечений в час. То есть, каждые 12 минут будет происходить ситуация, в которой здоровье и жизнь людей будет зависеть лишь от реакции двух водителей. При сценарии 3, в котором интенсивность увеличивается вдвое, уже получаем 25 потенциальных конфликтов за час. То есть наблюдается даже не линейное увеличение конфликтов пропорционально росту интенсивности, а экспоненциальное.

Очевидно, что при составлении протокола о ДТП полицейские будут определять виновника среди двух водителей. Но настоящих виновников большинства таких ситуаций не будет на месте, ведь это те кто спроектировали такую инфраструктуру и приняли ее в эксплуатацию.