З переробленого молока почнуть виробляти біопаливо для автомобілів. Таким чином, фахівці планують знизити кількість шкідливих викидів.

Для автомобілів розроблять нове біопальне з молока. Видання Autonews повідомило, що фермери з Мічигану уклали угоду з канадською винокурнею Dairy Distillery, в рамках якої фахівці займуться створенням етанолу з молочного пермеату – побічного продукту, що залишається після фільтрації молока. Нове біопаливо планують використовувати для заправки легкових та вантажних автомобілів.

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Молочний пермеат є сумішшю лактози (молочного цукру), вітамінів і мінералів. З нього можна робити слабоалкогольні напої, а також переганяти у міцніший низьковуглецевий етиловий спирт. У пошуках нових способів застосування перміату американські та канадські фахівці вирішили спробувати використати його як основу для біопального.

Асоціація виробників молока штату Мічиган об'єдналася з канадською винокурнею Dairy Distillery. Спільними зусиллями фахівці збираються збудувати підприємство з переробки молока площею близько дев'яти квадратних кілометрів. На потужностях майданчика співробітники перероблятимуть молочний спирт на етанол для автомобілів. За попередніми оцінками, завод зможе випускати 2,2 мільйона галонів біопалива щорічно.