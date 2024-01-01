Toyota показала новую GR Corolla 2026 года

Как сообщает Carscoops, Toyota Gazoo Racing работает над GR Corolla 2026 модельного года. Обновление принесет новый дизайн аэродинамических элементов, в частности новый бампер с большими вентиляционными отверстиями и массивное заднее антикрыло.

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Новинка также получит “рост крутящего момента и уникальную настройку”. Toyota не упоминала о росте показателей мощности, а это означает, что 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом может сохранить свои 304 лошадиные силы.

В прошлом году автомобиль уже получил повышение крутящего момента с 370 Нм до 400 Нм крутящего момента в рамках обновления для 2025 модельного года. Также передний и задний дифференциалы ограниченного трения стали частью стандартного оборудования.

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Сообщается, что сейчас инженеры Toyota Gazoo Racing все еще работают над настройками автомобиля перед последним тест-драйвом, который проводит Акио Тойода. Дебют Toyota GR Corolla 2026 года ожидается осенью этого года.