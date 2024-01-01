Очереди за гибридными Toyota растут

Toyota не справляется с поставками новых авто из-за бешеного спроса на гибриды, и многим клиентам на ключевых рынках приходится ждать свои авто по несколько месяцев, сообщает УкрАвтопром со ссылкой на Reuters.

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Сейчас в Европе новые гибридные Toyota покупатели ожидают в среднем 60-70 дней, что вдвое больше, чем в 2022 году. Острее всего ощущается дефицит Yaris Cross и плагин-гибридного RAV4.

В Японии срок ожидания еще больше - от 2 до 5 месяцев, а в Индии ждать поставки приходится до 9 месяцев.

В компании обещают сделать все возможное, чтобы увеличить производство в соответствии с новыми рыночными реалиями.