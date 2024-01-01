Toyota подтвердила разработку электрического Yaris

Андреа Карлуччи, директор по маркетингу и развитию продукции Toyota Motor Europe, пролил свет на будущую стратегию компании по внедрению электромобилей. В интервью Autocar его спросили о потенциальном появлении электрического Yaris.

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“Это идея, но сейчас мы не говорим об этом...Нужный момент наступит, но это не совсем сейчас”, — сказал Карлуччи журналистам. Он также добавил, что подход Toyota заключается в том, чтобы запускать электромобили в “быстро растущих сегментах”, таких, как компактные, средние и представительские автомобили, поскольку они имеют больший потенциал продаж, чем субкомпактные модели, такие как Yaris.

Карлуччи добавил: “Для нас все зависит от правильного автомобиля, нужного места в правильное время, это действительно так. И в настоящее время расширение, которое вы наблюдаете, является для нас правильными сегментами для Европы”.

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Сейчас европейская линейка электромобилей Toyota состоит из bZ4X и новых C-HR+ и Urban Cruiser. Карлучи рассказал, что будущие электромобили сохранят знакомые названия. Что касается нового электрического Yaris, его дебют стоит ожидать до конца этого десятилетия. Toyota также планирует представить электрический пикап и два электрических внедорожника до 2026 года.