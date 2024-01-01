Toyota підтвердила розробку електричного Yaris

Андреа Карлуччі, директор з маркетингу та розвитку продукції Toyota Motor Europe, пролив світло на майбутню стратегію компанії щодо впровадження електромобілів. В інтерв’ю Autocar його запитали про потенційну появу електричного Yaris.

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“Це ідея, але зараз ми не говоримо про це…Потрібний момент настане, але це не зовсім зараз”, — сказав Карлуччі журналістам. Він також додав, що підхід Toyota полягає в тому, щоб запускати електромобілі в “найшвидше зростаючих сегментах”, таких як компактні, середні та представницькі автомобілі, оскільки вони мають більший потенціал продажів, ніж субкомпактні моделі, такі як Yaris.

Карлуччі додав: “Для нас все залежить від правильного автомобіля, потрібного місця в правильний час, це справді так. І на цей час розширення, яке ви спостерігаєте, є для нас правильними сегментами для Європи”.

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Наразі європейська лінійка електромобілів Toyota складається з bZ4X та нових C-HR+ і Urban Cruiser. Карлучі розповів, що майбутні електромобілі збережуть знайомі назви. Що стосується нового електричного Yaris, його дебют варто очікувати до кінця цього десятиліття. Toyota також планує представити електричний пікап і два електричних позашляховики до 2026 року.