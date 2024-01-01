Toyota значно покращила характеристики електрокросовера bZ4x

Toyota обіцяла, що незабаром складну назву bZ4x буде замінено на простішу, проте з оновленням для 2026 модельного року цього не сталось. Водночас найсуттєвіших змін зазнали акумуляторні батареї. Новинкою в лінійці bZ4X є літій-іонний акумулятор для моделей початкового рівня ємністю 57,7 кВт-год.

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Це та сама батарея, що встановлена в C-HR+ й вона доступна виключно для базової моделі з переднім приводом. Ця версія має електродвигун потужністю 165 к.с. й запас ходу за WLTP у 445 км. Окрім базової версії, Toyota bZ4x також доступна у двох інших виконаннях з батареєю ємністю 73,1 кВт-год.

Середній рівень оснащення має електромотор на 221 к.с. та може подолати до 573 кілометрів на одному заряді. Водночас флагманський повнопривідний варіант має потужність в 338 “конячок” й діапазон в 520 кілометрів. Цього достатньо, аби кросовер розвивав 100 км/год за 5,1 секунди.

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Toyota каже, що інженери вдосконалили електродвигуни, і тепер вони містять напівпровідники з карбіду кремнію. Крім того, bZ4X оснащений функцією попереднього кондиціонування батареї, яка забезпечить більш ефективну високошвидкісну зарядку в холодних умовах.

Вбудований зарядний пристрій змінного струму в авто вищих комплектацій тепер має потужність в 22 кВт, а не 11 кВт. Водночас максимальна швидкість заряду постійним струмом обмежена рівні 150 кВт. З 10 до 80% батарею можна зарядити приблизно за 30 хвилин.

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Наостанок, буксирувальну здатність bZ4X подвоєно до 1500 кг. В дизайн електромобіля було внесено небагато змін, окрім незначних покращень аеродинаміки передньої частини. Однак, в салоні оновлень більше. Ключові зміни включають спрощену цифрову панель приладів і новий 14-дюймовий екран, на якому відсутні окремі перемикачі клімат-контролю.