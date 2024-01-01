Toyota значительно улучшила характеристики электрокроссовера bZ4x

Toyota обещала, что в скором времени сложное название bZ4x будет заменено на более простое, однако с обновлением для 2026 модельного года этого не произошло. В то же время существенных изменений претерпели аккумуляторные батареи. Новинкой в линейке bZ4X является литий-ионный аккумулятор для моделей начального уровня емкостью 57,7 кВт-ч.

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Это та же батарея, что установлена в C-HR+ и она доступна исключительно для базовой модели с передним приводом. Эта версия имеет электродвигатель мощностью 165 л.с. и запас хода по WLTP в 445 км. Кроме базовой версии, Toyota bZ4x также доступна в двух других исполнениях с батареей емкостью 73,1 кВт-ч.

Средний уровень оснащения имеет электромотор на 221 л.с. и может преодолеть до 573 километров на одном заряде. В то же время флагманский полноприводный вариант имеет мощность в 338 “лошадок” и диапазон в 520 километров. Этого достаточно, чтобы кроссовер развивал 100 км/ч за 5,1 секунды.

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Toyota говорит, что инженеры усовершенствовали электродвигатели, и теперь они содержат полупроводники из карбида кремния. Кроме того, bZ4X оснащен функцией предварительного кондиционирования батареи, которая обеспечит более эффективную высокоскоростную зарядку в холодных условиях.

Встроенное зарядное устройство переменного тока в авто высших комплектаций теперь имеет мощность в 22 кВт, а не 11 кВт. При этом максимальная скорость заряда постоянным током ограничена уровне 150 кВт. С 10 до 80% батарею можно зарядить примерно за 30 минут.

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Напоследок, буксировочную способность bZ4X удвоена до 1500 кг. В дизайн электромобиля было внесено немного изменений, кроме незначительных улучшений аэродинамики передней части. Однако, в салоне обновлений больше. Ключевые изменения включают упрощенную цифровую панель приборов и новый 14-дюймовый экран, на котором отсутствуют отдельные переключатели климат-контроля.