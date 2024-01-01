Toyota представила новый электрокроссовер C-HR+

Компания говорит, что новинка сможет стать смелым, стильным и высокопроизводительным конкурентом в центре европейского рынка электрических C-SUV. Узнать новую Toyota C-HR+ можно по характерной стремительной линии крыши в задней части, сложным линиям кузова, фирменному стилю оптики Toyota со сплошной световой полосой фар и фонарей и высокому клиренсу.

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Как отмечает автопроизводитель, несмотря на то, что Toyota C-HR+ вдохновлена моделью Toyota C-HR, она, безусловно, является отдельной моделью сама по себе, поскольку создана на специальной платформе для электромобилей e-TNGA и имеет уникальный кузов и салон.

Автомобиль имеет длину в 4520 мм и колесную базу в 2750 миллиметров. Это означает, что пассажиры в салоне будут иметь достаточно пространства как впереди, так и на заднем ряду сидений. В то же время объем багажника составляет 416 литров.

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Модель будет предлагаться с двумя вариантами аккумуляторов, чтобы удовлетворить потребности различных покупателей. Меньшая батарея на 57,7 кВт-ч будет эксклюзивной для модели с передним приводом, тогда как больший блок емкостью 77 кВт-ч будет доступен как ля переднеприводных, так и для полноприводных вариантов кроссовера. Она обеспечивает максимальный запас хода до 600 километров по WLTP.

Кроме того, полноприводный вариант будет иметь мощность в 343 лошадиных сил. Этого достаточно за 5,2 секунды. В то же время переднеприводный вариант с батареей на 57,7 кВт-ч будет иметь мощность в 167 л.с., а с большим аккумулятором – в 224 “лошадки”. К слову, батареи поддерживают быструю зарядку мощностью до 150 кВт.

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Напоследок, все версии Toyota C-HR+ оснащены расширенными функциями Toyota T-Mate, включая системы активной безопасности Toyota Safety Sense. В список оснащения базовой модели входят 14-дюймовый дисплей мультимедиа, а также система мониторинга слепых зон и адаптивный дальний свет.