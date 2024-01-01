Toyota представила новий електрокросовер C-HR+

Компанія каже, що новинка зможе стати сміливим, стильним і високопродуктивним конкурентом у центрі європейського ринку електричних C-SUV. Впізнати нову Toyota C-HR+ можна за характерною стрімкою лінією даху в задній частині, складними лініями кузова, фірмовому стилю оптики Toyota з суцільною світловою смугою фар та ліхтарів та високому кліренсу.

Читайте також: Renault Duster проти Toyota Land Cruiser Prado 250 на бездоріжжі: відео

Як зазначає автовиробник, попри те, що Toyota C-HR+ натхненна моделлю Toyota C-HR, вона, безумовно, є окремою моделлю сама по собі, оскільки створена на спеціальній платформі для електромобілів e-TNGA та має унікальний кузов і салон.

Автівка має довжину в 4520 мм та колісну базу у 2750 міліметрів. Це означає, що пасажири в салоні матимуть достатньо простору як попереду, так і на задньому ряду сидінь. Водночас об’єм багажника становить 416 літрів.

Також цікаво: Що означають логотипи популярних автовиробників

Модель пропонуватиметься з двома варіантами акумуляторів, аби задовільнити потреби різних покупців. Менша батарея на 57,7 кВт-год буде ексклюзивною для моделі з переднім приводом, тоді як більший блок ємністю 77 кВт-год буде доступний як ля передньопривідних, так і для повнопривідних варіантів кросовера. Вона забезпечує максимальний запас ходу до 600 кілометрів за WLTP.

Крім того, повнопривідний варіант матиме потужність в 343 кінських сил. Цього достатньо за 5,2 секунди. Водночас передньопривідний варіант з батареєю на 57,7 кВт-год матиме потужність в 167 к.с., а з більшим акумулятором – у 224 “конячки”. До слова, батареї підтримують швидку зарядку потужністю до 150 кВт.

Читайте також: Новий електрокросовер Toyota вартістю $15 000 розкуповують як гарячі пиріжки

Наостанок, усі версії Toyota C-HR+ оснащені розширеними функціями Toyota T-Mate, включаючи системи активної безпеки Toyota Safety Sense. В список оснащення базової моделі входять 14-дюймовий дисплей мультимедіа, а також система моніторингу сліпих зон та адаптивне дальнє світло.