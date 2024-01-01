Новий електрокросовер Toyota вартістю $15 000 розкуповують як гарячі пиріжки

Китай швидко стає світовим епіцентром доступних електромобілів. Проте, переважну більшість доступних електромобілів створюють місцеві бренди, тоді як традиційні автовиробники дещо відстають.

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Однак, компанія Toyota, яку часто критикували за повільне впровадження електромобілів, вирішила отримати свою частку ринку. Японський автовиробник вивів на китайський ринок новий електричний кросовер bZ3x, розроблений спільно з GAC, що відрізняється солідними характеристиками та дуже низькою ціною.

Як зазначає Carscoops, базовий варіант моделі під назвою 430 Air отримав цінник від 109 800 юанів, що становить приблизно 15 000 доларів за поточний обмінним курсом. Враховуючи розміри та рівень оснащення моделі, це неймовірно конкурентна ціна. Автівка початкового рівня пропонується з LFP-акумулятором ємністю 50 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 430 км за циклом CLTC.

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Середні рівні оснащення 430 Air+, 520 Pro та 520 Pro+ коштують від 119 800, 120 980 та 139 800 юанів (~16 500, 16 700 й 19 300 доларів) відповідно. Усі вони мають батарею 58 кВт-год, електромотор на 204 к.с., та запас ходу в 520 км. Версія з найбільшим запасом ходу – це 610 Max.

Ємність її батареї становить 68 кВт-год. В такому виконанні модель здатна проїхати 610 км одному заряді. Флагманський рівень оснащення також має більш потужний двигун на 224 к.с. Його ціна починається від 159 800 юанів ($22 000). Однак це ще не весь перелік комплектацій.

Автовиробник також анонсував дві версії 520 Pro, які пропонують передові системи допомоги водієві, за ціною 149 800 ієн (~20 700 доларів) і 159 800 ієн (~22 000 доларів) відповідно. Ці моделі включають 11 камер, 12 ультразвукових радарів, 3-міліметрові хвильові радари та один LiDAR. Усі вони оснащені Nvidia Drive AGX Orin X.

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Інтер’єр Toyota bZ3x навіть в базі оснащений 14,6-дюймовим інформаційно-розважальним дисплеєм, 8,8-дюймовою цифровою панеллю приладів і аудіосистемою Yamaha з 11 динаміками. Габаритні розміри моделі – 4600 мм у довжину, 1875 мм у ширину, 1645 мм у висоту, а колісна база – 2765 мм. Це означає, що він приблизно такий же великий, як RAV4.