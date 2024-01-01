Toyota Corolla отримала ряд покращень

Компанія Toyota зазначила, що нові опції підсилюють ринкову привабливість Corolla й зроблять модель потужною пропозицією в центрі європейського сегменту C для сімейних автомобілів. Зокрема, японський автовиробник намагається використовувати екологічні матеріали всюди, де це можливо.

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Через це усі версії Corolla пропонуються з синтетичною шкірою на кермі та ручці перемикання передач. Починаючи з комплектації Mid+, модель 2025 модельного року в кузові Touring Sports доступна з новою оббивкою із перероблених тканин.

Крім цього, палітру кольорів для моделей Hatchback, Touring Sports і Sedan було розширено до 10 варіантів із додаванням нового Metal Oxide – насиченого червоного зовнішнього покриття. Нове забарвлення кузова пропонуватиметься ексклюзивно у двоколірній комбінації з глянцевим чорним дахом для Hatchback і Touring Sports, або як монотонна або двоколірна опція для Sedan.

Також автівка отримала чорні накладки дзеркал, що додають різку нову контрастну функцію. Наостанок, Corolla 2025 модельного року має нові 17-дюймові легкосплавні диски у комплектації Mid+ для всіх трьох типів кузова.

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Автовиробник повідомив, що виробництво моделей Hatchback і Touring Sports 2025 року почнеться на заводі Toyota у Великій Британії. у лютому, після чого в березні відбудеться запуск виробництва седанів в Туреччині. Продажі почнуться в березні.