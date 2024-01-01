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Toyota Corolla отримала ряд покращень

Японський автовиробник повідомив, що перелік оснащення нових Toyota Corolla Hatchback, Touring Sports і Sedan 2025 року покращили додатковим набором функцій. Зокрема, покупці зможуть обирати серед нових матеріалів обробки та оббивки салону. Також компанія розширила доступну палітру кольорів новим червоним відтінком.
Toyota Corolla 2025 року отримала нові опції оснащення - Auto24

ФОТО: Toyota|

Toyota Corolla Hatchback 2025

Данило Северенчук
logo28 лютого, 15:20
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Компанія Toyota зазначила, що нові опції підсилюють ринкову привабливість Corolla й зроблять модель потужною пропозицією в центрі європейського сегменту C для сімейних автомобілів. Зокрема, японський автовиробник намагається використовувати екологічні матеріали всюди, де це можливо.

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Через це усі версії Corolla пропонуються з синтетичною шкірою на кермі та ручці перемикання передач. Починаючи з комплектації Mid+, модель 2025 модельного року в кузові Touring Sports доступна з новою оббивкою із перероблених тканин.

Крім цього, палітру кольорів для моделей Hatchback, Touring Sports і Sedan було розширено до 10 варіантів із додаванням нового Metal Oxide – насиченого червоного зовнішнього покриття. Нове забарвлення кузова пропонуватиметься ексклюзивно у двоколірній комбінації з глянцевим чорним дахом для Hatchback і Touring Sports, або як монотонна або двоколірна опція для Sedan.

Також автівка отримала чорні накладки дзеркал, що додають різку нову контрастну функцію. Наостанок, Corolla 2025 модельного року має нові 17-дюймові легкосплавні диски у комплектації Mid+ для всіх трьох типів кузова.

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Автовиробник повідомив, що виробництво моделей Hatchback і Touring Sports 2025 року почнеться на заводі Toyota у Великій Британії. у лютому, після чого в березні відбудеться запуск виробництва седанів в Туреччині. Продажі почнуться в березні.

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