Що відомо про нову генерацію позашляховика Toyota FJ Cruiser: подробиці

Як зазначає Motor1, коли Toyota представила Land Cruiser Prado 250 у 2023 році, компанія показала в тизері силует ще одного квадратного позашляховика. Ймовірно, це був наступний FJ Cruiser. Відтоді Toyota не згадувала про таку модель.

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Однак, нещодавно з’явився доказ того, що FJ Cruiser може отримати наступника, оскільки автовиробник вніс заявку на нову торгівельну марку. Це може свідчити про те, що Toyota розширює табличку з ім’ям Land Cruiser до більш помітного бренду, подібно до того, що компанія зробила з Crown і Crown Signia.

Toyota FJ Cruiser

Оригінальний Toyota FJ Cruiser перебував на конвеєрі з 2007 по 2014 рік. У більшості випадків він мав фірмовий білий дах та 4,0-літровий двигун V6, що виробляв спочатку 239 кінських сил, а згодом потужність збільшили до 260 “конячок”.

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Подробиць все ще мало, і є деякі суперечливі повідомлення про те, як може виглядати цей новий позашляховик. Незрозуміло, чи матиме автівка назву “FJ Cruiser”. Потенційне відродження моделі цілком можливе, проте, так само Toyota може запровадити нове ім’я.

Концепція Toyota Compact Cruiser EV

У 2021 році автовиробник продемонстрував концепцію Compact Cruiser EV. Цілком можливо, майбутній кросовер збереже цю табличку. Водночас щодо силової установки все ще менш однозначно. Шоу-кар мав електричну трансмісію, проте у 2022 році з’явились повідомлення що Toyota згорнула розробку зазначеної концепції.

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Згодом, у 2023 році, інший звіт свідчив, що компактний позашляховик дебютує з бензиновими або гібридними агрегатами. У Toyota є цілий арсенал невеликих двигунів, але враховуючи, що Land Cruiser та пікап Tacoma використовують один і той же 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 326 к.с., саме цей мотор здається ймовірним кандидатом.

У попередніх звітах також зазначалося про те, що новий FJ може працювати на архітектурі TNGA-F, яку використовують усі нові Land Cruiser, Tacoma та Tundra. Видання Best Car зазначає, що майбутній позашляховик повноцінно дебютує вже цієї осені та з’явиться в дилерських центрах по всьому світу у 2026 році, включаючи Північну Америку.