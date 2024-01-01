Что известно о новой генерации внедорожника Toyota FJ Cruiser: подробности

Как отмечает Motor1, когда Toyota представила Land Cruiser Prado 250 в 2023 году, компания показала в тизере силуэт еще одного квадратного внедорожника. Вероятно, это был следующий FJ Cruiser. С тех пор Toyota не упоминала о такой модели.

Читайте также: Toyota вскоре представит совершенно новый электрокроссовер

Однако, недавно появилось доказательство того, что FJ Cruiser может получить преемника, автопроизводитель внес заявку на новую торговую марку. Это может свидетельствовать о том, что Toyota расширяет табличку с именем Land Cruiser к более заметному бренду, подобно тому, что компания сделала из Crown и Crown Signia.

Toyota FJ Cruiser

Оригинальный Toyota FJ Cruiser находился на конвейере с 2007 по 2014 год. В большинстве случаев у него была фирменная белая крыша и 4, 0-литровый двигатель V6, производивший сначала 239 лошадиных сил, а впоследствии мощность увеличили до 260“ лошадок”.

Также интересно: Suzuki готовит конкурента для Mazda MX-5

Подробностей все еще мало, и есть некоторые противоречивые сообщения о том, как может выглядеть этот новый внедорожник Непонятно, будет ли иметь автомобиль название“ FJ Cruiser”. Потенциальное возрождение модели вполне возможно, однако, так же Toyota может ввести новое имя.

Концепция Toyota Compact Cruiser EV

В 2021 году автопроизводитель показал концепцию Compact Cruiser EV. Вполне возможно, будущий кроссовер сохранит эту табличку. В то же время, в отношении силовой установки все еще менее однозначно. Шоу-кар имел электрическую трансмиссию, однако в 2022 году появились сообщения, что Toyota свернула разработку указанной концепции.

Читайте также: Какие новые автомобили покупали мэрии украинских городов

Впоследствии, в 2023 году, другой отчет свидетельствовал, что компактный внедорожник дебютирует с бензиновыми или гибридными агрегатами. У Toyota есть целый арсенал небольших двигателей, но учитывая, что Land Cruiser и пикап Tacoma используют один и тот же 2, 4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 326 л.с., именно этот мотор кажется вероятным кандидатом.

В предыдущих отчетах также говорилось о том, что новый FJ может работать на архитектуре TNGA-F, которую используют все новые Land Cruiser, Tacoma и Tundra. Издание Best Car отмечает, что будущий внедорожник полноценно дебютирует уже этой осенью и появится в дилерских центрах по всему миру в 2026 году, включая Северную Америку.