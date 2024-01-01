Toyota вскоре презентует совершенно новый электрокроссовер

Компания Toyota не раскрыла никаких подробностей о будущем автомобиле, но поделилась единственным изображением и тизерным видео. Инсайдеры Carscoops отмечают, что новинка является серийной версией концепции bZ Compact SUV concept 2022 года.

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В своей короткой аннотации Toyota не предоставила никаких сведений о названии кроссовера, но, по слухам, он не будет называться bZ. Если эта информация правдива, это было бы вполне ожидаемое и последовательное решение от японского автопроизводителя, поскольку старший брат будущей новинки – Toyota bZ4x также потеряет свое абсурдно сложное название позже в этом году.

Концепт-кар Toyota bZ Compact SUV concept

Концептуальный кроссовер имел длину в 4,54 метра. Если серийная модель сохранит этот показатель, она будет на 152 мм короче текущего bZ4x. Никакой информации о мощности или емкости батареи концепта и серийной машины не было предоставлено.