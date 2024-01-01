Toyota GR готовит 900-сильный суперкар с V8

Как сообщает Carscoops, инженеры подразделения Toyota Gazoo Racing ведут работу над косвенным преемником Lexus LFA. Тестовые прототипы будущей модели были неоднократно замечены во время испытаний на гоночных треках и дорогах общего пользования.

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Новый отчет из Японии отмечает, что производство спорткара могут развернуть уже этим летом. Однако, данных о точном названии автомобиля пока нет. По слухам, новый автомобиль, известный как GR GT3, будет носить значок Lexus LFR, хотя официально ничего не подтверждено.

Также возможно, что он дебютирует под названием Gazoo Racing как отдельная модель. Шпионские фото свидетельствуют о том, что компания ведет работу как над гоночной, так и над дорожной версией модели. Best Car сообщает, что под капотом автопроизводитель планирует разместить гибридный 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом общей мощностью более 900 лошадиных сил.

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Кроме того, модель получит алюминиевое шасси и кузов из углеродного волокна, которые обеспечат легкую конструкцию и высокую прочность. Если слухи оправдаются, суперкар может поступить в продажу в Японии по цене от 197 000 долларов. В отличие от Lexus LFA, количество экземпляров модели не будет ограничено.