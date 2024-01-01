В январе украинцы больше покупали новых BMW и Toyota, но меньше Renault

Рынок новых автомобилей в январе 2025 года несколько просел – из автосалонов выехало 4559 новеньких легковых авто, что на 6,1% процент меньше, чем в январе прошлого года. О предварительных результатах регистраций новых автомобилей сообщает ИАГ Auto-Consulting. Также изменился рейтинг брендов и моделей.

Кстати в 2024 году китайский авторынок установил новый рекорд

В первой тройке рейтинга брендов появился премиальный BMW – сразу на третьей строчке. Два первых места пока остались неизменными – за Toyota и Renault. Последних зарегистрировали на треть меньше, чем год назад. Спрос на Toyota и Skoda уменьшился в соответствии с темпами падения рынка.

Дилеры BMW продали в 2,6 раза больше новых авто, чем год назад. Среди них чаще всего покупали BMW 3 серии (акционные авто по специальным ценам) и любимца украинцев BMW Х5.

Снижение продаж Renault связано со сменой генерации наиболее популярной модели бренда – Duster. Авто прошлого поколения допродаются, а нового – только появились в автосалонах. Кроме того, Renault пополнил модельный ряд бюджетным седаном Taliant, а в марте к нему присоединится еще один бюджетный кроссовер. Поэтому Renault под силу сохранить позиции в ТОП-рейтинге новых авто.

В пятерке лидеров оказался китайский BYD, электромобили которого привозят независимые дилеры. Его кроссовер Song/Song Plus по продажам в январе обогнал таких бестселлеров украинского рынка, как Toyota Land Cruiser Prado, Kia Sportage, Skoda Octavia и Nissan Qashqai.

Еще один “китайский выскочка” – Zeekr с моделями 001 и 7Х: эти модели обеспечили бренду увеличение продаж по сравнению с январем-2024 почти втрое. Примерно вдвое лучшие продажи по сравнению с январем прошлого года – у Kia, Mitsubishi и Volvo.