У січні українці більше купували нових BMW та Toyota, але менше Renault

Ринок нових автомобілів у січні 2025 року дещо просів – з автосалонів виїхало 4559 новеньких легкових авто, що на 6,1% відсоток менше, ніж у січні минулого року. Про попередні результати реєстрацій нових авто повідомляє ІАГ Auto-Consulting. Також змінився рейтинг брендів та моделей.

До речі у 2024 році китайський авторинок встановив новий рекорд

В першій трійці рейтингу брендів з’явився преміальний BMW – одразу на третій сходинці. Два перших місця поки що залишились незмінними – за Toyota та Renault. Останніх зареєстрували на третину менше, аніж рік тому. Попит на Toyota та Skoda зменшився відповідно до темпів падіння ринку.

Дилери BMW продали у 2,6 рази більше нових авто, ніж рік тому. Серед них найчастіше купували BMW 3 серії (акційні авто за спеціальними цінами) та улюбленця українців BMW Х5.

Зниження продажів Renault пов’язано зі зміною генерації найбільш популярної моделі бренду – Duster. Авто минулого покоління допродаються, а нового – щойно з’явились в автосалонах. Окрім того, Renault поповнив модельний ряд бюджетним седаном Taliant, а в березні до нього приєднається ще один бюджетний кросовер. Тож Renault під силу зберегти позиції в ТОП-рейтингу нових авто.

В п’ятірці лідерів опинився китайський BYD, електромобілі якого привозять незалежні дилери. Його кросовер Song/Song Plus за продажами в січні обігнав таких бестселерів українського ринку, як Toyota Land Cruiser Prado, Kia Sportage, Skoda Octavia та Nissan Qashqai.

Ще один “китайський вискочка” – Zeekr з моделями 001 та 7Х: ці моделі забезпечили бренду збільшення продажів порівняно з січнем-2024 майже втричі. Приблизно вдвічі кращі продажі у порівнянні з січнем минулого року – у Kia, Mitsubishi та Volvo.