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У січні українці більше купували нових BMW та Toyota, але менше Renault

Стали відомі попередні результати реєстрацій нових авто за січень 2025 року. Ринок дещо зменшив обсяги, натомість суттєво змінився рейтинг марок.
Ринок нових авто в січні 2025 року: лідери, результати, статистика - Auto24

ФОТО: Freepik|

BMW ввійшов в топ-3 українського ринку

Сергій Матусяк
logo5 лютого, 13:33
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Ринок нових автомобілів у січні 2025 року дещо просів – з автосалонів виїхало 4559 новеньких легкових авто, що на 6,1% відсоток менше, ніж у січні минулого року. Про попередні результати реєстрацій нових авто повідомляє ІАГ Auto-Consulting. Також змінився рейтинг брендів та моделей.

До речі у 2024 році китайський авторинок встановив новий рекорд

В першій трійці рейтингу брендів з’явився преміальний BMW – одразу на третій сходинці. Два перших місця поки що залишились незмінними – за Toyota та Renault. Останніх зареєстрували на третину менше, аніж рік тому. Попит на Toyota та Skoda зменшився відповідно до темпів падіння ринку.

Дилери BMW продали у 2,6 рази більше нових авто, ніж рік тому. Серед них найчастіше купували BMW 3 серії (акційні авто за спеціальними цінами) та улюбленця українців BMW Х5.

Зниження продажів Renault пов’язано зі зміною генерації найбільш популярної моделі бренду – Duster. Авто минулого покоління допродаються, а нового – щойно з’явились в автосалонах. Окрім того, Renault поповнив модельний ряд бюджетним седаном Taliant, а в березні до нього приєднається ще один бюджетний кросовер. Тож Renault під силу зберегти позиції в ТОП-рейтингу нових авто.

В п’ятірці лідерів опинився китайський BYD, електромобілі якого привозять незалежні дилери. Його кросовер Song/Song Plus за продажами в січні обігнав таких бестселерів українського ринку, як Toyota Land Cruiser Prado, Kia Sportage, Skoda Octavia та Nissan Qashqai.

Ще один “китайський вискочка” – Zeekr з моделями 001 та 7Х: ці моделі забезпечили бренду збільшення продажів порівняно з січнем-2024 майже втричі. Приблизно вдвічі кращі продажі у порівнянні з січнем минулого року – у Kia, Mitsubishi та Volvo.

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