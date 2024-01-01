Что известно о новой Toyota GR Corolla: подробности

Подразделение Toyota Gazoo Racing не демонстрирует никаких признаков замедления. Это означает, что есть очень хорошие шансы, что GR Corolla получит еще одно поколение. Как сообщает Carscoops, несмотря на то, что подробностей о потенциальной новинке немного, цифровой дизайнер Theottle поделился собственным видением модели.

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Он взял за основу собственные рендеры четырехдверного седана Corolla следующей генерации, а также создал версию в кузове хэтчбек. Оба варианта используют последний язык дизайна компании, хотя, автор считает, что они не получат новые фары в форме молота.

В то же время высокопроизводительная версия GR Sport, по мнению мастера CGI, будет придерживаться философии стиля текущей модели и отличаться спортивными бамперами, воздухозаборниками с агрессивной формой, более широкими крыльями и уникальными дисками.

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Сзади машина будет иметь более тонкие светодиодные фонари, бампер с вентиляционными отверстиями, двойной выхлоп и большой спойлер. Ожидается, что Corolla нового поколения будет построена на той же платформе, что и текущая модель.

Toyota применила подобный подход к нескольким последним моделям, включая Camry, и, вероятно, сделает то же самое со следующими поколениями внедорожника RAV4. Поговаривают, что Toyota может оставить текущий 1,6-литровый трехцилиндровый агрегат с турбонаддувом на 300 “лошадей” или заменить его новым 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, который сейчас находится в разработке.

По слухам, он также будет устанавливаться в новых Celica и MR2 и будет иметь мощность от 300 до 400 лошадиных сил. Текущая Toyota Corolla 12-го поколения была представлена в 2018 году, а модель 13-го поколения, по слухам, появится в 2026 году.

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Однако, учитывая, что высокопроизводительная GR Corolla была выпущена только в 2022 году, непонятно, будет ли японский автопроизводитель обновлять ее вместе со стандартной моделью. Вполне возможно, Toyota отложит дебют, чтобы синхронизировать его с остальной производительностью.