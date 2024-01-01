Toyota Yaris Cross получил версию GR Sport

Японский автопроизводитель расширил линейку своего компактного кроссовера. Toyota Yaris Cross является одним из бестселлеров компании в Европе. За 2024 год было продано более 200 000 экземпляров модели.

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Автомобиль 2025 модельного года имеет новые визуальные обновления, которые подчеркивают современный городской стиль. В частности, новая комплектация GR Sport отличается новым двухтоновым цветом Storm Grey и 18-дюймовыми колесными дисками.

Кроме того, Yaris Cross 2025 года теперь доступен в совершенно новом цвете экстерьера Forest Green, который предлагается в монотонном или двухцветном сочетании с контрастной черной крышей. В салоне топовой версии GR Sport появились тисненые логотипы на подголовниках.

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Линейка двигателей включает гибридные силовые установки Hybrid 115 и Hybrid 130 мощностью 115 и 130 лошадиных сил соответственно. Опции безопасности и помощи водителю включают пакет систем Toyota T-Mate и Toyota Safety Sense. Производство новинки начнется в мае этого года. Цены будут объявлены позже.