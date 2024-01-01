Toyota Yaris Cross отримав версію GR Sport

Японський автовиробник розширив лінійку свого компактного кросовера. Toyota Yaris Cross є однією з бестселерів компанії в Європі. За 2024 рік було продано понад 200 000 екземплярів моделі.

Читайте також: Toyota додала в моделі 2025 року нову функцію "гео-огорожі": що це таке

Автівка 2025 модельного року має нові візуальні оновлення, які підкреслюють сучасний міський стиль. Зокрема, нова комплектація GR Sport вирізняється новим двотоновим кольором Storm Grey й 18-дюймовими колісними дисками.

Крім того, Yaris Cross 2025 року тепер доступний в абсолютно новому кольорі екстер’єру Forest Green, що пропонується у монотонному або двоколірному поєднанні з контрастним чорним дахом. В салоні топової версії GR Sport з’явилися тиснені логотипи на підголівниках.

Також цікаво: Тест Toyota Yaris Cross: свій у місті

Лінійка двигунів включає гібридні силові установки Hybrid 115 та Hybrid 130 потужністю 115 та 130 кінських сил відповідно. Опції безпеки та допомоги водієві включають пакет систем Toyota T-Mate та Toyota Safety Sense. Виробництво новинки почнеться в травні цього року. Ціни будуть оголошені пізніше.