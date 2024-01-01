Що відомо про нову Toyota GR Corolla: подробиці

Підрозділ Toyota Gazoo Racing не демонструє жодних ознак сповільнення. Це означає, що є дуже хороші шанси, що GR Corolla отримає ще одне покоління. Як повідомляє Carscoops, попри те, що подробиць про потенційну новинку небагато, цифровий дизайнер Theottle поділився власним баченням моделі.

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Він взяв за основу власні рендери чотиридверного седана Corolla наступної генерації, а також створив версію в кузові хетчбек. Обидва варіанти використовують останню мову дизайну компанії, хоча, автор вважає, що вони не отримають нові фари у формі молота.

Водночас високопродуктивна версія GR Sport, на думку майстра CGI, дотримуватиметься філософії стилю поточної моделі й відрізнятиметься спортивними бамперами, повітрозабірниками з агресивною формою, ширшими крилами та унікальними дисками.

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Позаду автівка матиме тонші світлодіодні ліхтарі, бампер з вентиляційними отворами, подвійний вихлоп та великий спойлер. Очікується, що Corolla нового покоління буде побудована на тій самій платформі, що й поточна модель.

Toyota застосувала подібний підхід до кількох останніх моделей, включаючи Camry, й, ймовірно, зробить те саме з наступними поколіннями позашляховика RAV4. Подейкують, що Toyota може залишити поточний 1,6-літровий трициліндровий агрегат з турбонаддувом на 300 “коней” або замінити його новим 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном, який зараз знаходиться в розробці.

За чутками, він також встановлюватиметься в нових Celica та MR2 й матиме потужність від 300 до 400 кінських сил. Поточна Toyota Corolla 12-го покоління була представлена у 2018 році, а модель 13-го покоління, за чутками, з’явиться у 2026 році.

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Однак, враховуючи, що високопродуктивна GR Corolla була випущена лише у 2022 році, незрозуміло, чи буде японський автовиробник оновлювати її разом зі стандартною моделлю. Цілком можливо, Toyota відкладе дебют, щоб синхронізувати його з рештою продуктивності.