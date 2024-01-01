З’явились перші зображення Toyota RAV4 2026 року

Оскільки п’яте покоління RAV4 наближається до кінця свого поточного життєвого циклу, Toyota готується до дебюту його наступника, проте, очікувати надзвичайно кардинальних змін з дебютом нового покоління не варто.

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Шпигунські знімки та звіти з Японії свідчать про те, що майбутній RAV4 матиме кардинально новий дизайн. Очікується, що нова модель, як і остання Camry, збереже існуючу платформу та силові агрегати. Попри це, є чіткі ознаки того, що це не “абсолютно нова” модель у традиційному розумінні.

Неофіційне зображення Toyota RAV4 нового покоління (Джерело: Carscoops)

Новинка отримає передню частину, натхненну Prius й Camry з закругленими ДХВ та складною решіткою радіатора. Профіль RAV4 зберіг впізнаваний силует із варіантами двоколірного даху та яскравим контрастним нижнім покриттям.

Лінія даху й компонування стійок майже ідентичні поточній моделі. Ззаду, ймовірно, є світлодіодні задні ліхтарі на всю ширину в поєднанні з прямокутним нижнім покриттям зі сріблястими вставками. Зображення кросовера шостого покоління просочилося в мережу після медіапрезентації в Китаї.

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Повідомляється, що на фото зображено наступника Toyota Wildlander – китайської версії RAV4, розробленої в партнерстві з FAW і GAC. Порівняно з глобальним RAV4, поточний Wildlander має інакші передню та задню частини.

Toyota Wildlander 2025 року

Наразі незрозуміло, чи RAV4 наступного покоління та Wildlander збережуть свої відмінності в стилі чи об’єднаються в єдиний уніфікований дизайн. Під капотом нового покоління, ймовірно, буде розміщено 2,5-літровий двигун з гібридною установкою, що підключається до мережі, з вищою потужністю.

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Цілком можливо, що з’явиться й повністю електрична версія, деталей про яку наразі небагато. Очікується, що Toyota офіційно представить оновлений RAV4 пізніше цього року, а продажі, ймовірно, почнуться цієї осені. Експерти прогнозують, що ціна новинки залишиться на тому ж рівні, що й починатиметься від 30 000 доларів.