Toyota підвищила ціни на Prius 2025

Як повідомляє Carscoops, японський автовиробник вирішив підвищити ціни лінійку Prius у США. Механічно Prius 2025 модельного року повністю ідентичний з минулорічною версію й забезпечує той самий рівень ефективності.

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Однак, новий варіант Prius Nightshade позиціонується вище моделей початкового рівня LE та XLE й коштує від 32 795 доларів з переднім приводом та 33 895 доларів США з повним приводом. Новинка заснована на комплектації XLE й відрізняється від інших моделей 19-дюймовими чорними легкосплавними дисками, чорними зовнішніми значками, чорною антеною з плавниками акули, чорними ручками передніх дверей і чорною окантовкою на бампері.

Prius Nightshade також оснащений чорними передніми сидіннями SofTex із регулюванням у 8 напрямках і деталлю з вуглецевого волокна на панелі приладів. Покупці можуть обрати новий ексклюзивний колір Karashi, що є відтінком яскравого жовтого.

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Водночас інші комплектації не отримали жодних змін, окрім ціни. Торік вартість Prius LE 2024 року починалася з $27 950, тепер ця цифра зросла до 28 350 доларів. Повнопривідний варіант LE AWD піднявся в ціні з 29 350 до 29 750 доларів. Prius XLE, і XLE AWD також дещо зросли.

Тепер їх вартість починається з 31 795 та 33 195 доларів відповідно, хоча у 2024 році їх ціна становила від $31 395 та $32 795. Завершують лінійку флагманські версії Limited та Limited AWD, які також зросли в ціні на 400 доларів й коштують від $35 365 й $36 765.

Усі моделі Prius 2025 року оснащені 2,0-літровим чотирициліндровим атмосферним двигуном, що працює за циклом Аткінсона. Він має потужність в 150 к.с. й працює в парі з електродвигуном на передніх колесах, що підвищує загальну потужність до 194 к.с. для моделей з переднім приводом й 196 к.с. для моделей з повним приводом.

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Моделі з повним приводом також мають другий електромотор ззаду і можуть розганятися до 100 км/год за 7 секунд, що на 0,2 секунди швидше, ніж версія з переднім приводом.