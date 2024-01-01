Toyota повысила цены на Prius 2025 года

Как сообщает Carscoops, японский автопроизводитель решил повысить цены линейку Prius в США. Механически Prius 2025 модельного года полностью идентичен с прошлогодней версией и обеспечивает тот же уровень эффективности.

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Однако, новый вариант Prius Nightshade позиционируется выше моделей начального уровня LE и XLE и стоит от 32 795 долларов с передним приводом и 33 895 долларов США с полным приводом. Новинка основана на комплектации XLE и отличается от других моделей 19-дюймовыми черными легкосплавными дисками, черными внешними значками, черной антенной с плавниками акулы, черными ручками передних дверей и черной окантовкой на бампере.

Prius Nightshade также оснащен черными передними сиденьями SofTex с регулировкой в 8 направлениях и деталью из углеродного волокна на панели приборов. Покупатели могут выбрать новый эксклюзивный цвет Karashi, что является оттенком яркого желтого.

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В то же время другие комплектации не получили никаких изменений, кроме цены. В прошлом году стоимость Prius LE 2024 года начиналась с $27 950, теперь эта цифра выросла до 28 350 долларов. Полноприводный вариант LE AWD поднялся в цене с 29 350 до 29 750 долларов. Prius XLE, и XLE AWD также несколько выросли.

Теперь их стоимость начинается с 31 795 и 33 195 долларов соответственно, хотя в 2024 году их цена составляла от $31 395 и $32 795. Завершают линейку флагманские версии Limited и Limited AWD, которые также выросли в цене на 400 долларов и стоят от $35 365 и $36 765.

Все модели Prius 2025 оснащены 2,0-литровым четырехцилиндровым атмосферным двигателем, работающий по циклу Аткинсона. Он имеет мощность в 150 л.с. и работает в паре с электродвигателем на передних колесах, что повышает общую мощность до 194 л.с. для моделей с передним приводом и 196 л.с. для моделей с полным приводом.

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Модели с полным приводом также имеют второй электромотор сзади и могут разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд, что на 0,2 секунды быстрее, чем версия с передним приводом.