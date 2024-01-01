Toyota Camry получила новую специальную версию

Как сообщает Carscoops, предприятие GAC-Toyota представила в Китае новую специальную версию для Toyota Camry, чтобы повысить спрос на модель. Новая Camry Glorious Edition пытается оправдать свое показательное название внешним покрытием Matte Grey в сочетании с затемненными логотипами компании.

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Агрессивный стиль дополняет новый обвес, включающий черную решетку радиатора, передний сплиттер, задний диффузор, спойлер и комплект 19-дюймовых колес. В то же время интерьер автомобиля украсили обивкой из бархата и натуральной кожи, а 64-цветное рассеянное освещение проектирует крутой узор на приборной панели и дверных картах.

Список оснащения включает два 12,3-дюймовых дисплея, проекцию на лобовое стекло, панорамную крышу, звуковой системой Dynaudio Premium. Кроме того, есть специальная кнопка “Boss Key”, которая передвигает переднее пассажирское сиденье вперед и станет полезной для покупателей, ездящих с персональным водителем.

Под капотом Toyota Camry Glorious Edition установлена гибридная силовая установка с самозарядкой, построенную вокруг 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя. Система имеет общую мощность в 145 кВт (197 л.с.) и 188 Нм крутящего момента, которые передаются на переднюю ось.

Для китайских покупателей есть дополнительные опции, включая традиционные варианты с обычным 2,0-литровым двигателем и более мощный 2,5-литровый гибрид. Версия Glorious Edition уже доступна для заказа в Китае по цене от 202 800 юаней ($27 800), как для комплектации HG, так и для комплектации HXS.

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С момента запуска Camry девятого поколения в начале этого года продажи седана в Китае были неутешительными. В отличие от своего предшественника, который был самой популярной моделью в портфолио GAC-Toyota, новая Camry изо всех сил пытается получить популярность на рынке Китая, где сейчас все больше доминируют местные автопроизводители.