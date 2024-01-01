Toyota Camry отримала нову спеціальну версію

Як повідомляє Carscoops, підприємство GAC-Toyota презентувала в Китаї нову спеціальну версію для Toyota Camry, аби підвищити попит на модель. Нова Camry Glorious Edition намагається виправдати свою показну назву зовнішнім покриттям Matte Grey у поєднанні з затемненими логотипами компанії.

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Агресивний стиль доповнює новий обвіс, що включає чорну решітку радіатора, передній спліттер, задній дифузор, спойлер та комплект 19-дюймових коліс. Водночас інтер’єр автівки оздобили оббивкою з оксамиту та натуральної шкіри, а 64-кольорове розсіяне освітлення проєктує крутий візерунок на приладовій панелі та дверних картах.

Список оснащення включає два 12,3-дюймових дисплеї, проєкцію на лобове скло, панорамний дах, звуковою системою Dynaudio Premium. Крім того, є спеціальна кнопка “Boss Key”, яка пересуває переднє пасажирське сидіння вперед й стане корисною для покупців, що їздять з персональним водієм.

Під капотом Toyota Camry Glorious Edition встановлено гібридну силову установку з самозарядкою, побудовану навколо 2,0-літрового чотирициліндрового двигуна. Система має загальну потужність в 145 кВт (197 к.с.) й 188 Нм крутного моменту, які передаються на передню вісь.

Для китайських покупців є додаткові опції, включаючи традиційні варіанти зі звичайним 2,0-літровим двигуном й більш потужний 2,5-літровий гібрид. Версія Glorious Edition вже доступна для замовлення в Китаї за ціною від 202 800 юанів ($27 800), як для комплектації HG, так і для комплектації HXS.

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З моменту запуску Camry дев'ятого покоління на початку цього року продажі седана в Китаї були невтішними. На відміну від свого попередника, який був найпопулярнішою моделлю в портфоліо GAC-Toyota, нова Camry з усіх сил намагається отримати популярність на ринку Китаю, де наразі все більше домінують місцеві автовиробники.