Новий 2,0-літровий двигун Toyota отримав потужність 400 "конячок"

Як повідомляє Motor1, головний технічний директор Toyota Хірокі Накадзіма називав нову лінійку чотирициліндрових двигунів “геймченджерами”. Ці силові агрегати оптимізовані в основному для електрифікації, хоча високопродуктивний варіант також планується.

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Зокрема, це стосується 2,0-літрового турбодвигуна. Спеціально для Токійського автосалону 2025 року мотор був встановлений у шоу-кар з центральним розташуванням двигуна на базі GR Yaris. У пресрелізі Toyota не розкриває потужність 2,0-літрового турбомотора.

В інтерв’ю японським журналістам очільники компанії натякнули, що він може розвивати понад 400 кінських сил. Під час семінару Multipathway Workshop, який проходив у травні минулого року, Car Watch дізнався від Накадзіми, що цільова потужність становить 400 к.с. й 500 Нм крутного моменту, однак, за чутками, агрегат здатен витримати та більший показник.

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Він також сказав, що планується менша версія 2,0-літрового турбодвигуна з прогнозованою потужністю 300 к.с. й 400 Нм крутного моменту. Toyota вже використовує 2,0-літровий чотирициліндровий турбомотор BMW B48 у спортивних автомобілях, хоча й ненадовго. Цілком можливо, що Supra наступного покоління пропонуватиметься вже з двигуном G20E.

Крім того, слід пам’ятати, що Toyota відроджує свої старі спортивні моделі – MR2 та Celica. Вірогідно, G20E буде основою лінійки спортивних автомобілів компанії. Новий двигун в лінійці бренду буде розташований над трициліндровим 1,6-літровим агрегатом, який є в GR Yaris і GR Corolla.

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Попри всі труднощі, Toyota все ще хоче задовольнити ентузіастів, навіть у світі, який одержимий позашляховиками та автомобільною промисловістю, на яку суттєво вплинули суворіші правила викидів