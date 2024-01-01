Новый 2,0-литровый двигатель Toyota получил мощность 400 "лошадок"

Как сообщает Motor1, главный технический директор Toyota Хироки Накадзима называл новую линейку четырехцилиндровых двигателей “геймченджерами”. Эти силовые агрегаты оптимизированы в основном для электрификации, хотя высокопроизводительный вариант также планируется.

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В частности, это касается 2,0-литрового турбодвигателя. Специально для Токийского автосалона 2025 года мотор был установлен в шоу-кар с центральным расположением двигателя на базе GR Yaris. В пресс-релизе Toyota не раскрывает мощность 2,0-литрового турбомотора.

В интервью японским журналистам руководители компании намекнули, что он может развивать более 400 лошадиных сил. Во время семинара Multipathway Workshop, который проходил в мае прошлого года, Car Watch узнал от Накадзимы, что целевая мощность составляет 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента, однако, по слухам, агрегат способен выдержать и больший показатель.

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Он также сказал, что планируется меньшая версия 2,0-литрового турбодвигателя с прогнозируемой мощностью 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Toyota уже использует 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор BMW B48 в спортивных автомобилях, хотя и ненадолго. Вполне возможно, что Supra следующего поколения будет предлагаться уже с двигателем G20E.

Кроме того, следует помнить, что Toyota возрождает свои старые спортивные модели – MR2 и Celica. Вероятно, G20E будет основой линейки спортивных автомобилей компании. Новый двигатель в линейке бренда будет расположен над трехцилиндровым 1,6-литровым агрегатом, который есть в GR Yaris и GR Corolla.

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Несмотря на все трудности, Toyota все еще хочет удовлетворить энтузиастов, даже в мире, который одержим внедорожниками, и автомобильной промышленностью, на которую существенно повлияли строгие правила выбросов