Появились первые изображения Toyota RAV4 2026 года

Поскольку пятое поколение RAV4 близится к концу своего текущего жизненного цикла, Toyota готовится к дебюту его преемника, однако, ожидать чрезвычайно кардинальных изменений с дебютом нового поколения не стоит.

Читайте также: Что известно о Toyota RAV4 следующего поколения

Шпионские снимки и отчеты из Японии свидетельствуют о том, что будущий RAV4 будет иметь кардинально новый дизайн. Ожидается, что новая модель, как и последняя Camry, сохранит существующую платформу и силовые агрегаты. Несмотря на это, есть четкие признаки того, что это не “абсолютно новая” модель в традиционном понимании.

Неофициальное изображение Toyota RAV4 нового поколения (Источник: Carscoops)

Новинка получит переднюю часть, вдохновленную Prius и Camry с закругленными ДХО и сложной решеткой радиатора. Профиль RAV4 сохранил узнаваемый силуэт с вариантами двухцветной крыши и ярким контрастным нижним покрытием.

Линия крыши и компоновка стоек почти идентичны текущей модели. Сзади, вероятно, есть светодиодные задние фонари на всю ширину в сочетании с прямоугольным нижним покрытием с серебристыми вставками. Изображение кроссовера шестого поколения просочилось в сеть после медиапрезентации в Китае.

Также интересно: Новый 2,0-литровый двигатель Toyota получил мощность в 400 "лошадок"

Сообщается, что на фото изображен преемник Toyota Wildlander – китайской версии RAV4, разработанной в партнерстве с FAW и GAC. По сравнению с глобальным RAV4, текущий Wildlander имеет иные переднюю и заднюю части.

Toyota Wildlander 2025 года

Пока непонятно, или RAV4 следующего поколения и Wildlander сохранят свои различия в стиле или объединятся в единый унифицированный дизайн. Под капотом нового поколения, вероятно, будет размещен 2,5-литровый двигатель с гибридной установкой, подключаемой к сети, с высокой мощностью.

Читайте также: Toyota повысила цены на Prius 2025

Вполне возможно, что появится и полностью электрическая версия, деталей о которой пока немного. Ожидается, что Toyota официально представит обновленный RAV4 позже в этом году, а продажи, вероятно, начнутся этой осенью. Эксперты прогнозируют, что цена новинки останется на том же уровне, что и будет начинаться от 30 000 долларов.