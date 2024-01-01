Toyota GR готує 900-сильний суперкар з V8

Як повідомляє Carscoops, інженери підрозділу Toyota Gazoo Racing ведуть роботу над непрямим наступником Lexus LFA. Тестові прототипи майбутньої моделі були неодноразово помічені під час випробувань на гоночних треках та дорогах загального користування.

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Новий звіт з Японії зазначає, що виробництво спорткара можуть розгорнути вже цього літа. Однак, даних щодо точної назви автівки наразі немає. За чутками, новий автомобіль, відомий як GR GT3, носитиме значок Lexus LFR, хоча офіційно нічого не підтверджено.

Також можливо, що він дебютує під назвою Gazoo Racing як окрема модель. Шпигунські фото свідчать про те, що компанія веде роботу як над гоночною, так і над дорожньою версією моделі. Best Car повідомляє, що під капотом автовиробник планує розмістити гібридний 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом загальною потужністю понад 900 кінських сил.

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Крім того, модель отримає алюмінієве шасі та кузов з вуглецевого волокна, які забезпечать легку конструкцію та високу міцність. Якщо чутки справдяться, суперкар може надійти в продаж в Японії за ціною від 197 000 доларів. На відміну від Lexus LFA, кількість екземплярів моделі не буде обмежена.