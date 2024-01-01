Toyota незабаром презентує абсолютно новий електрокросовер

Компанія Toyota не розкрила жодних подробиць про майбутню автівку, але поділилась єдиним зображенням та тизерним відео. Інсайдери Carscoops зазначають, що новинка є серійною версією концепції bZ Compact SUV concept 2022 року.

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У своїй короткій анотація Toyota не надала жодних відомостей про назву кросовера, але, за чутками, він не буде називатись bZ. Якщо ця інформація правдива, це було б цілком очікуване та послідовне рішення від японського автовиробника, оскільки старший брат майбутньої новинки – Toyota bZ4x також втратить свою абсурдно складну назву пізніше цього року.

Концепт-кар Toyota bZ Compact SUV concept

Концептуальний кросовер мав довжину в 4,54 метра. Якщо серійна модель збереже цей показник, вона буде на 152 мм коротшою за поточний bZ4x. Жодної інформації про потужність або ємність батареї концепту та серійної автівки не було надано.