Какие новые автомобили покупали мэрии украинских городов

Киев в списке таких закупок только на третьем месте с показателем 60 приобретенных автомобилей на сумму 70, 7 млн грн, то есть 1,17 млн. грн. в среднем за каждую единицу транспорта. Он пропустил вперед Львов, который приобрел 86 автомобилей за 106,5 млн грн, заплатив за каждую машину в пределах 1,23 млн грн.

А вот первенство заслуженно заняла мэрия Кривого Рога. Там закупили вдвое больше столицы и в 1,4 раза больше Львова. Именно такую статистику DOZORRO обнародовала общественная организация "Прозрачные города" (Transparent cities/Прозрачные города), которая также участвовала в этом исследовании.

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В прошлом году мэрия Кривого Рога закупила 126 автомобилей на общую сумму 140,5 млн. грн. За каждую единицу транспорта израсходовано из бюджета 1,11 млн грн, что поменьше, чем это делалось в Киеве и Львове. Правда, эти колебания незначительны, практически соответствуют настоящим ценникам.

В топовую пятерку также входят Винница и Луцк, на счету которых 52 и 40 купленных автомобилей, за 66, 8 и 51, 8 млн грн каждая.

Кроме областных центров, в ТОП-15 попали небольшие города Бровары, Белая Церковь и Вишневое, на счету которых 36, 27 и 9 купленных автомобилей.

Исследование показало, что половина закупленного мэриями автотранспорта приходится на пикапы – 2,8 тыс. Все они переданы в подразделения Сил обороны: пикапы и внедорожники "наиболее нужные машины на фронте через большие багажные отсеки, куда можно скачать все необходимые на войне вещи".

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Среди пикапов лидером является Mitsubishi L200 – приобрели 146 таких автомобилей, потратив на них 186,9 млн. грн. В среднем каждая L200 обошлась бюджету в 1,28 млн. грн. Больше всего их купили в Виннице и Луцке – каждый город по 30 машин.

Toyota Hilux – еще одна популярная среди мэрий модель. Их купили 102 ед. за 149, 9 млн. грн. В среднем за каждую единицу заплачено 1,46 млн грн. Больше всего Toyota Hilux приобрели во Львове – 50 авто и в Белой Церкви – 27 авто.

Третья по количеству купленных марок – Great Wall Wingle. В Кривом Роге купили 100 таких машин на общую сумму 112, 7 млн. грн. В среднем это обошлось в пределах 1,12 млн грн за каждого "китайца".