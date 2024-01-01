За 2024 год украинцы купили 70 тыс новых авто

Renault Duster остается самым популярным авто в Украине
Посилання скопійовано!
В последний месяц 2024 года украинцы приобрели более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Всего за год было зарегистрировано 69,6 тыс. новых легковушек, что на 14% больше чем в 2023 году.
Читайте также: Каким будет авторынок в 2025 году: прогноз
В ТОП-10 2024 года попали:
- Toyota - 10731 ед.;
- Renault - 7266 ед.;
- Skoda - 5033 ед.;
- Volkswagen - 4899 ед.;
- BMW - 4833 ед.;
- Nissan - 2777 ед.;
- Hyundai - 2618 ед.;
- Peugeot - 2474 ед.;
- Suzuki - 2301 ед.;
- Mazda - 2256 ед.
Бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster - 6826 автомобилей этой модели в 2024 г. пополнили украинский автопарк.