За 2024 год украинцы купили 70 тыс новых авто

В последний месяц 2024 года украинцы приобрели более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Всего за год было зарегистрировано 69,6 тыс. новых легковушек, что на 14% больше чем в 2023 году.

Читайте также: Каким будет авторынок в 2025 году: прогноз

В ТОП-10 2024 года попали:

Toyota - 10731 ед.; Renault - 7266 ед.; Skoda - 5033 ед.; Volkswagen - 4899 ед.; BMW - 4833 ед.; Nissan - 2777 ед.; Hyundai - 2618 ед.; Peugeot - 2474 ед.; Suzuki - 2301 ед.; Mazda - 2256 ед.

Бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster - 6826 автомобилей этой модели в 2024 г. пополнили украинский автопарк.