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За 2024 год украинцы купили 70 тыс новых авто

Результаты 2024 года лучше предыдущего почти на 15%.
Стало известно сколько машин купили в Украине в 2024 году - Auto24

Renault Duster остается самым популярным авто в Украине

Евгений Гудущан
logo2 января, 12:01
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В последний месяц 2024 года украинцы приобрели более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Всего за год было зарегистрировано 69,6 тыс. новых легковушек, что на 14% больше чем в 2023 году.

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В ТОП-10 2024 года попали:

  1. Toyota - 10731 ед.;
  2. Renault - 7266 ед.;
  3. Skoda - 5033 ед.;
  4. Volkswagen - 4899 ед.;
  5. BMW - 4833 ед.;
  6. Nissan - 2777 ед.;
  7. Hyundai - 2618 ед.;
  8. Peugeot - 2474 ед.;
  9. Suzuki - 2301 ед.;
  10. Mazda - 2256 ед.

Бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster - 6826 автомобилей этой модели в 2024 г. пополнили украинский автопарк.

#Новости #Aвтобизнес #Регистриция автомобиля