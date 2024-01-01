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За 2024 рік українці купили 70 тис. нових авто

Результати 2024 року кращі за попередній майже на 15%.
Стало відомо скільки машин купили в Україні у 2024 році - Auto24

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні

Євген Гудущан
logo2 січня, 12:01
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В останній місяць 2024 року українці придбали понад 5,5 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. Всього за рік було зареєстровано 69,6 тис. нових легковиків, що на 14% більше ніж у 2023 році.

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До ТОП-10 2024 року потрапили:

  1. Toyota - 10731 од.;
  2. Renault - 7266 од.;
  3. Skoda - 5033 од.;
  4. Volkswagen - 4899 од.;
  5. BMW - 4833 од.;
  6. Nissan - 2777 од.;
  7. Hyundai - 2618 од.;
  8. Peugeot - 2474 од.;
  9. Suzuki - 2301 од.;
  10. Mazda - 2256 од.

Бестселером року став компактний кросовер Renault Duster - 6826 автомобілів цієї моделі у 2024 р. поповнили український автопарк.

#Автобізнес #Реєстрація авто #Новини