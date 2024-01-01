За 2024 рік українці купили 70 тис. нових авто

В останній місяць 2024 року українці придбали понад 5,5 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. Всього за рік було зареєстровано 69,6 тис. нових легковиків, що на 14% більше ніж у 2023 році.

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До ТОП-10 2024 року потрапили:

Toyota - 10731 од.; Renault - 7266 од.; Skoda - 5033 од.; Volkswagen - 4899 од.; BMW - 4833 од.; Nissan - 2777 од.; Hyundai - 2618 од.; Peugeot - 2474 од.; Suzuki - 2301 од.; Mazda - 2256 од.

Бестселером року став компактний кросовер Renault Duster - 6826 автомобілів цієї моделі у 2024 р. поповнили український автопарк.