За 2024 рік українці купили 70 тис. нових авто

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні
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В останній місяць 2024 року українці придбали понад 5,5 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. Всього за рік було зареєстровано 69,6 тис. нових легковиків, що на 14% більше ніж у 2023 році.
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До ТОП-10 2024 року потрапили:
- Toyota - 10731 од.;
- Renault - 7266 од.;
- Skoda - 5033 од.;
- Volkswagen - 4899 од.;
- BMW - 4833 од.;
- Nissan - 2777 од.;
- Hyundai - 2618 од.;
- Peugeot - 2474 од.;
- Suzuki - 2301 од.;
- Mazda - 2256 од.
Бестселером року став компактний кросовер Renault Duster - 6826 автомобілів цієї моделі у 2024 р. поповнили український автопарк.