Яким буде авторинок у 2025 році: прогноз

Рік, що минає знову пройшов під статусом воєнного стану. Окрім того, він залишив в історії кілька подій, які вплинули на авторинок, вважають у Інституті досліджень авторинку.

Одна з них — зміна правил мобілізації транспорту, коли у власника, який має два та більше автомобілі, «зайві» машини держава може вилучати на оборонні потреби. Це рішення потягло за собою «бум переписувань» навесні — хто мав 2 або більше авто, оформлених на себе, переоформлював їх (або дарував) на родичів чи друзів. Інші оперативно шукали власників раніше проданих ними «за довіреністю» машин, а коли вже всі можливості були вичерпані — «зайві» авто вибраковували (знімали з обліку назавжди). Цього року статистика цих операцій виявилася найвищою за увесь час.

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Ще один чинник — нові принципи оцінки транспортних засобів, які продаються. Тепер без довідки від експертів (крім першого продажу легковика, мотоцикла чи мопеда у році) переоформити авто не вийде. Тому частина ринку знову пішла в тінь — повертається «мода» на довіреності, продавці шукають знайомих, на кого можна оформлювати «пригнані» авто, тому офіційна статистика торгів просідає.

Згадаємо тут і розмови про запровадження військового збору (15%) на першу реєстрацію — новин було стільки, що ринок відреагував спершу активізацією у підсегментах нових авто та «свіжопригнаних», що згодом прогнозовано змінилося на зменшення обсягів там же, оскільки інформаційна паніка змусила частину покупців прийняти рішення швидше запланованого часу. Врешті цей збір введений не був, але хвилі на діаграмах активності авторинку залишились.

Запровадження підвищеного військового збору для фізичних осіб при продажу автомобілів, що відбулося наприкінці року разом із загальним підвищенням низки податків, наразі не проявилось у статистичних зрізах — про це варто буде поговорити у наступному році.

Ціни на пальне залишалися порівняно стабільними, до запровадження у вересні підвищених ставок акцизу. Найбільше це відобразилося на ціні «автогазу» — пропан-бутанової скрапленої суміші. У грудні ціна LPG сягнула 37 гривень за літр, далі ж експерти паливного ринку прогнозують 40 і більше грн/л. Що врешті призводить до ледь помітного ефекту економії при використанні ГБО. Тож за таких справ частка «газових» авто буде зменшуватися.

Підвищення побутового тарифу на електроенергію не вплинуло на сегмент електромобілів, і не вплине, бо навіть при 4,32 грн/кВт-год цей вид ТЗ залишається найдешевшим серед усіх інших. І навіть при 15-16 грн за кіловат на швидкісних ЕЗС електромобілі виграють по собівартості пробігу у найближчих конкурентів — легковиків з ГБО.

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Кожен прогноз тим точніший, чим менше у ньому умов «якщо». Ми беззаперечно віримо у нашу Перемогу, та, як і всі українці, сподіваємось що настане вона якнайшвидше. Зрозуміло, що після скасування воєнного стану, демобілізації, проведення виборів відбудеться чимало змін. Ймовірно, будуть і ті, що матимуть вплив і на авторинок. Тоді фахівці ІДА, як завжди, вивчатимуть кожну з них та ділитимуться висновками з аудиторією. А поки ж наступні прогнози складаємо для поточних умов.

Легкові автомобілі

Вторинний ринок впродовж 2024 року показував середньомісячний (реальний) обсяг близько 80 тисяч перепродажів у місяць, з тенденцією до зниження ближче до кінця року. Варто зазначити, що цей показник експерти Інституту досліджень авторинку змогли торік назвати з похибкою всього у 2%, тобто настільки точно, наскільки це в принципі можливо. Щодо прогнозу на 2025 — реальні обсяги «вторинки» залишаться незмінними, однак у статистиці у зв’язку зі згаданими у першій частині цієї статті чинниками ми бачитимемо дещо менші офіційні числа перепродажів.

Імпорт тримався близько «статистичного плато», і лише під кінець року обсяги «пригону» неочікувано впали. Ймовірно, наступного року у щомісячних зрізах ми бачитимемо близько 16 тисяч «свіжопригнаних» авто, з тенденцією до зменшення цього числа.

Нові легкові автомобілі

Щомісяця в Україні знаходиться 5-6 тисяч покупців нових авто. Ця стабільність зберігатиметься й наступного року, оскільки немає чинників, які б могли вплинути на збільшення чи зменшення обсягів торгів. А ще тут певною (нехай і незначною) мірою свій вплив матиме запровадження «Євро-6» .

Електромобілі

Головний фактор, який визначав точку насичення цього підсегмента ринку раніше, а це наявність розетки вдома чи в гаражі, тепер відходить на другий план. З’являється все більше електромобілів з запасом ходу 300...500 кілометрів та можливістю прискореного заряджання на публічних ЕЗС, що відкриває нові можливості для їхніх покупців — відпадає потреба в щоденній зарядці, далекі дистанції долати можна з витратами часу не надто більшими, ніж на авто з ДВЗ.

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Наступний рік останній (поки не заявлено інших законодавчих ініціатив) щодо дій пільг на їхнє розмитнення. Тож передбачається зростання обсягів торгів у цьому сегменті ближче до кінця 2025 року, з піком у листопаді-грудні. Можливо, з середини року (якщо у дилерів буде фінансова можливість) відбудеться активізація імпорту електромобілів зі США, так би мовити, про запас, перед їхнім подорожчанням. Сумарне поповнення автопарку при цьому складе близько 70 тис. електроавто.

Щодо цін, які минулими роками стрімко знижувалися, зараз цей процес уповільнився, і навіть помітне деяке зростання середніх цін на окремі моделі. Що цілком логічно — середні ціни на аукціонах залишаються незмінними, супровідні витрати на доставлення та ремонт електромобілів не зменшуються, дешевшають хіба моделі ранніх випусків, у зв’язку з природним старінням (скоріше — зносом батареї). А якщо пільги на розмитнення не будуть продовжені — очевидно, що ближче до середини-кінця наступного року слід готуватися до подорожчання електромобілів.

Малий комерційний транспорт

Цей та наступні сегменти комерційного транспорту (за виключенням автобусів) понад пів року демонструють помітне зниження обсягів. Можна буде вважати непоганим результатом, якщо торги LCV збережуться на рівні 3-4 тисяч на місяць. Проте швидше за все слід готуватися до наступного зменшення продажів, причиною якої є загальне зниження бізнесової активності в країні через війну.

Вантажні авто групи >3,5 т

Із загального середнього щомісячного обсягу торгів у цьому сегменті 2-3 тис. одиниць щомісяця, наприкінці 2024-го обсяги впали до менш як 2 тисяч. При чому зниження (як і в попередньому сегменті) відбувалося не стрибком, а поступово, що можна побачити у наших щомісячних публікаціях на відповідних діаграмах. Причини аналогічні як і для малого комерційного транспорту. Відтермінування екостандартів «Євро», яке ухвалили парламентарі, не призведе до зростання обсягів торгів вантажівками усіх груп. Очікуємо тут щомісячні обсяги близько (або й до) 2 тисяч одиниць загалом.

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Сідлові тягачі та напівпричепи

Подібно як і з вантажівками групи >3,5 Т обсяги торгів тягачами упали удвічі. Причини все ті ж — загальний стан економіки. Наступного року варто очікувати сумарних торгів усіма видами сідлових тягачів на рівні близько 1,5 тис. одиниць в місяць.

Синхронно з тягачами розвивалися події і в сегменті напівпричепів для них. Подвійне зменшення обсягів, найнижчі показники наприкінці 2024-го. Очікувана кількість проданих напівпричепів (усіх — нових та вживаних) — подібна до сегмента тягачів, близько 1,5 тис. в місяць, що скоріше слід сприймати як верхню межу можливостей цього сегмента.

Автобуси

Наступного року можна очікувати сумарного обсягу торгів у цьому сегменті орієнтовно на тому ж рівні, що і спостерігався впродовж 2024-го: 500...1000 автобусів щомісяця, з перевагою вторинного ринку та незначним поповненням автопарку новоприбулими імпортними вживаними чи новими місцевого виробництва автобусами. Найбільше на обсяги куплених машин тут впливатимуть державні закупівлі нових автобусів місцевого виробництва.

Мотоцикли

У 2024 році аналітики ІДА очікували на загальний обсяг понад 60 тисяч куплених мотоциклів усіх видів. Вийшло ж трішки більше за 70 тисяч — попри загальну тенденцію до стагнації у більшості сегментів, мототранспорт купували активніше, ніж у попередні роки. Ще й з перевагою нових виробів (серед яких понад 80% китайська продукція).

Здавалось би, сигнал позитивний — проте навпаки: недорогі транспортні засоби, до яких належить більшість мотоциклів, які купують в Україні – швидше, додаткове підтвердження низької платоспроможності населення, яке купує двоколісні машини не для спорту чи розваг (як в країнах з розвиненою економікою). Їх беруть як транспорт на щодень, переважно у сільській місцевості чи невеликих містах, щоб мати мобільність. Замість того, щоб купувати легкові машини.

Інтернет-торгівля

Увесь 2024 рік ми спостерігали за активністю провідних сайтів оголошень про продаж автомобілів в Україні. Також стежили за медійною (чи то соціальною) активністю дилерів (або й поодиноких продавців) у соціальних мережах. Ці спостереження показують помітний відтік користувачів з «класичних» сайтів оголошень, і значне зростання кількості локальних соціальних груп — як приватних проєктів окремих дилерів, так і регіональних груп з оголошеннями про продаж автомобілів. Найчастіше для цього використовують платформи TikTok, Instagram, Facebook, Telegram.

Безплатне (або порівняно недороге) розміщення оголошень на таких незалежних платформах, їхня близькість до покупців в окремих регіонах, а подекуди й доведена ефективність роботи щодо пошуку клієнтів приваблює все більше приватних продавців. Паралельно автодилери нарощують створення власного контенту на альтернативних мільтимедійних платформах, що за відгуками практиків цієї діяльності дає значно вищий ефект щодо кількості дзвінків при витратах порівняних або й менших, ніж пакети для бізнесу, які пропонують електронні дошки оголошень. Наступного року ці процеси будуть продовжуватися, охоплення класифайдів зменшуватиметься, натомість розвиватимуться локальні проєкти на базах соцмереж.

Трейд-ін

Наприкінці цього року Верховна Рада ухвалила низку рішень, які спрощують роботу дилерів, що своєю чергою мало б сприяти розвитку обміну автомобілів на майданчиках автодилерів, тобто надання послуги Трейд-ін.

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Також слід врахувати, що з постійним збільшенням залежності громадян від почасової оплати (чи присутності на місці здійснення діяльності), у них все менше часу на те, щоб займатися продажем самостійно. Тому попит на цю послугу вже чималий, головне правильно її організувати — пропонувати адекватні ціни викупу, акційний викуп раніше проданих машин тим же дилером, конкурентні ціни на автомобілі, які покупець хоче отримати з доплатою.

Зрештою, є чимало досвіду Трейд-ін у США чи окремих країнах Європи, на спеціальних курсах від Інституту досліджень авторинку можна дізнатися, як ефективно побудувати таку (та будь-яку іншу) перспективну діяльність у сфері автобізнесу.