В Україні введуть стандарт Євро-6 та скасують пільги для електромобілів

На конференції "Petroleum", яка була присвячена питанням розвитку ринку палива, виступив Голова комітету Верховної Ради з питань митної та податкової політики Данило Гетманцев. AUTO-Consulting з'ясував позицію представника діючої влади стосовно Євро-6 та пільг для електромобілів.

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Як повідомив Данило Гетманцев, з 1 січня 2025 року норми Євро-6 почнуть діяти стосовно нових легкових автомобілів, а от для вантажівок, автобусів та вживаних авто цей стандарт планують запровадити з 2027 року.

У Верховній Раді вже є відповідний законопроект №12267, який на наступному тижні почне свій рух по процедурі прийняття. Депутати планують прийняти його до Нового року. На це існує вже певний консенсус.

Стосовно продовження пільг на електромобілі на 2026 рік є консолідована позиція, що їх продовження не відбудеться. За словами Данила Гетманцева подальша підтримка імпортерів електромобілів шляхом податкових пільг вже не має сенсу. «Пільги на електромобілі діятимуть ще рік і чіпати їх не будуть, але продовження не планується. Це консолідована позиція», - підсумував нардеп від правлячої партії.