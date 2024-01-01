В Украине введут стандарт Евро-6 и отменят льготы для электромобилей

На конференции "Petroleum", которая была посвящена вопросам развития рынка топлива, выступил Председатель комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев. AUTO-Consulting выяснил позицию представителя действующей власти относительно Евро-6 и льгот для электромобилей.

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Как сообщил Даниил Гетманцев, с 1 января 2025 года нормы Евро-6 начнут действовать в отношении новых легковых автомобилей, а вот для грузовиков, автобусов и подержанных авто этот стандарт планируют ввести с 2027 года.

В Верховной Раде уже есть соответствующий законопроект №12267, который на следующей неделе начнет свое движение по процедуре принятия. Депутаты планируют принять его до Нового года. На это существует уже определенный консенсус.

О продлении льгот на электромобили на 2026 год есть консолидированная позиция, что их продолжение не произойдет. По словам Даниила Гетманцева дальнейшая поддержка импортеров электромобилей путем налоговых льгот уже не имеет смысла. "Льготы на электромобили будут действовать еще год и трогать их не будут, но продление не планируется. Это консолидированная позиция", - подытожил нардеп от правящей партии.