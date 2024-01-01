Введение Евро-6 для автомобилей в Украине могут отложить до 2027 года

Депутаты инициировали отсрочку внедрения требования о соответствии экологическим нормам Евро–6 для грузовых авто и автобусов. Соответствующий законопроект №12267 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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Напомним, по действующему законодательству с 1 января 2025 г. новые и подержанные седельные тягачи, автобусы, грузовые авто, спецтехника, а также новые легковые автомобили, подаваемые на первую регистрацию в Украине должны соответствовать нормам "Евро-6".

Если нардепы поддержат этот проект закона, требования о соответствии Евро-6 для коммерческих транспортных средств, как для новых, так и тех, бывших в пользовании, откладываются до 01.01.2027 г.