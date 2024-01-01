Впровадження Євро-6 для авто в Україні можуть відтермінувати до 2027 року

Депутати ініціювали відстрочення впровадження вимоги щодо відповідності екологічним нормам Євро–6 для вантажних авто та автобусів. Відповідний законопроект №12267 вже зареєстровано у Верховній Раді.

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Нагадаємо, за діючим законодавством з 1 січня 2025 р. нові та вживані сідлові тягачі, автобуси, вантажні авто, спецтехніка, а також нові легкові автомобілі, що подаються на першу реєстрацію в Україні мають відповідати нормам «Євро-6».

Якщо нардепи підтримають цей проект закону, вимоги щодо відповідності Євро-6 для комерційних транспортних засобів, як для нових, так і тих, що були у користуванні, відтермінуються до 01.01.2027 р.