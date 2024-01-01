Європейський ринок причепів для вантажівок скочується у прірву

Кількість реєстрацій у 2024 році на 13% нижча, ніж за перші дев’ять місяців 2023 року. Якщо у 2023 році продажі великовантажних причепів знизилися на 10,9%, то у 2024 році очікується ще одне падіння на 8,8%. Про це розповідає TrasportoEuropa.

У новому дослідженні "Звіт про ринок причепів у Західній Європі" експерти зійшлися у висновках, що ситуація в цьому сегменті авторинку хоча й не драматична, але доволі тривожна.

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Зростання, яке передбачається з 2025 року, дозволить ринку наблизитися до рівнів 2022 року лише через два-три роки. Орієнтовно це буде у 2027 році.

Достеменно відомо, що економічні труднощі, зокрема зниження попиту на заміну причепів та на транспортні послуги загалом мали значний вплив на ринок. Ситуація погіршилася й через зменшення виробництва в Німеччині, де причиною стали економічні труднощі.

У минулому виробництво ФРН в цьому сегменті перевищувало виробництво Франції, Великої Британії та Іспанії разом узятих. Тепер все змінилося. Там ці кілька років рівень інвестицій був одним із найнижчих серед основних європейських економік, що незвично для країни-лідера за темпами зростання інвестицій.

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Звісно, далася взнаки ситуація в Україні та економічні труднощі, що призвели до скорочення робочого тижня та тимчасового закриття заводів. Велика частка недоїмки сталася через санкційні заходи. Експорт в Росію та Білорусь скоротився, а китайські постачальники миттєво заповнили порожнину на цих ринках.

Попри це, є певні позитивні фактори, такі як рішення Європейського центрального банку про зниження процентних ставок, що підвищує надії на економічне відновлення. Але в цілому, завершення 2024 року для європейського ринку причепів буде болісним.