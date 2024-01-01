Европейский рынок прицепов для грузовиков скатывается в пропасть

Количество регистраций в 2024 году на 13% ниже, чем за первые девять месяцев 2023 года. Если в 2023 году продажи большегрузных прицепов снизились на 10,9%, то в 2024 году ожидается еще одно падение на 8,8%. Об этом рассказывает TrasportoEuropa.

В новом исследовании "Отчет о рынке прицепов в Западной Европе" эксперты сошлись в выводах, что ситуация в этом сегменте авторынка хотя и не драматическая, но довольно тревожная.

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Рост, который предполагается с 2025 года, позволит рынку приблизиться к уровням 2022 года только через два-три года. Ориентировочно это будет в 2027 году.

Доподлинно известно, что экономические трудности, в частности снижение спроса на замену прицепов и на транспортные услуги в целом имели значительное влияние на рынок. Ситуация ухудшилась и из-за уменьшения производства в Германии, где причиной стали экономические трудности.

В прошлом производство ФРГ в этом сегменте превышало производство Франции, Великобритании и Испании вместе взятых. Теперь все изменилось. Там эти несколько лет уровень инвестиций был одним из самых низких среди основных европейских экономик, что необычно для страны-лидера по темпам роста инвестиций.

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Конечно, сказалась ситуация в Украине и экономические трудности, которые привели к сокращению рабочей недели и временному закрытию заводов. Большая часть недоимки произошла из-за санкционных мер. Экспорт в Россию и Беларусь сократился, а китайские поставщики мгновенно заполнили пустоту на этих рынках.

Несмотря на это, есть определенные положительные факторы, такие как решение Европейского центрального банка о снижении процентных ставок, что повышает надежды на экономическое восстановление. Но в целом, завершение 2024 года для европейского рынка прицепов будет болезненным.