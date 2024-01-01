Украинские полуприцепы TAD начали заказывать большими партиями

В официальном сообщении на сайте производителя говорится о том, что это лишь часть большого заказа. Первый пакет полуприцепов изготовлен и отправлен заказчику досрочно.

Тралы тяжелой размерной группы TUR 30-3 могут комплектоваться тремя типами грузовых площадок – "широкая", "универсальная", "ласточка". Их габариты начинаются с высоты от 150 мм, ширина достигает до 3500 мм, и длина – до 16 м (телескоп или вставки) полезной грузовой платформы.

Читайте также Какие новые комбайны, тракторы и прицепы показали на днях поля "Агро Винница"

При этом на выбор заказчика системы могут поставляться как с обычными осями, так и принудительно управляемыми (гидравлическими).

Гидравлический или пневматически отсоединяемый передний гузник способствует удобной погрузке или разгрузке самоходной техники.

Фото: TAD

Прицепы этой серии имеют 30-тонную грузоподъемность. Это не самые большие паспортные величины массы, в транспортировке тяжелой техники и оборудования имеются и более мощные (см. видео внизу) несамоходные прицепные системы.

Сейчас украинский производитель считается одним из ведущих европейских брендов, его продукция конкурентная, не уступает лучшим европейским образцам. Здесь используются такие же компоненты и агрегаты, что и у других заводов такой техники.

Читайте также В Германии появились фуры с двумя полуприцепами: что это за транспорт

У предприятия из Хмельницкой области налажены прекрасные партнерские связи с ведущими европейскими производителями компонентов Wabco, Haldex, Jost и других.

При этом цены на продукцию TAD намного ниже стоимости аналогичных европейских прицепов.