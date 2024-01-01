В Германии появились фуры с двумя полуприцепами: что это за транспорт

Тестовые испытания такой технологии перевозки компания по внедрению передовых решений в цепи поставок Sesé планирует проводить в течение года между Германией и Испанией. Грузовое сообщение увеличенных в длине фур должно продемонстрировать эффективность, экологичность и безопасность дорожного движения этих транспортных средств.

Годовой проект под названием EcoDuo предусматривает перевозки по установленным маршрутам, сочетая грузовые перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. Технология контрейлерных перевозок (по автодорогам и железной дороге) уже отработана в Германии и Европе, чего не скажешь о двухприцепных (duotrailer) автопоездах.

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Двухприцеп – это два обычных трехосных полуприцепа, тянущихся одним магистральным тягачом. Автопоезд такого типа уже давно используется в Австралии, США, странах Скандинавии и других, однако впервые начал ездить по дорогам Германии.

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Итак, проект EcoDuo позволяет транспортировать вдвое больше товаров, способствовать разгрузке дорог путем уменьшения количества грузовиков, движущихся, и уменьшению потребления топлива.

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Управляемый Sesé EcoDuo будет осуществлять перевозки за 70 километров от завода Volkswagen Group в Вольфсбурге до терминала в Лерте, вблизи Ганновера. Оттуда полуприцепы будут транспортировать по железной дороге в Испанию, а на перегрузочной станции в Барселоне отдельные полуприцепы будут повторно сцеплены, чтобы снова сформировать дуотрейлер, который Sesé дальше будет отправлять к месту назначения.

"Эти транспортные средства продемонстрировали большие преимущества по сокращению выбросов, эффективности, безопасности и представляют жизнеспособное и быстрое решение для уменьшения воздействия грузового транспорта на окружающую среду. Быть пионером в путешествиях на двухприцепах является лучшей отправной точкой для будущих операций с этим типом транспортного средства в Европе", – подчеркнул директор транспортного подразделения Sesé Карлос Гинер.

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Сейчас Sesé имеет в своем парке 60 двухприцепных транспортных средств, которые позволяют повысить эффективность поездок и сократить выбросы CO 2 от 30% до 90% при работе на возобновляемом топливе.

Фото: Sesé